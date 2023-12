Fortuna duwt hekkensluiter Vitesse dieper in de put

Ook clubicoon Edward Sturing krijgt Vitesse nog niet aan de praat. Na de 5-0 nederlaag tegen Ajax bij de start van de zevende periode van Sturing als coach van Vitesse volgde vanavond een 3-1 nederlaag bij Fortuna Sittard.

Sturing zat nog maar net op de bank in Sittard toen de eerste tegengoal al in het net lag. Kaj Sierhuis was na een lange bal van Ivo Pinto alerter dan doelman Eloy Room en scoorde binnen 18 seconden, de snelste goal ooit voor Fortuna in de eredivisie.

Geen hattrick

Sierhuis was ook de man van de tweede goal. Na een voorzet van rechts van Pinto nam de spits de bal na de stuit in één keer op zijn schoen. Een hattrick van Sierhuis zat erin, maar Room voorkwam met een goede redding een derde doelpunt.

Gelijk na rust sloeg Vitesse weer toe. Tijjani Noslin draaide na een pass van Mitchell Dijks knap weg bij Dominik Oroz en liet de Kroaat zijn hielen zien. Voor het doel van Room plaatste hij de bal in de verre hoek.