Rode Kruis schiet te hulp bij overvol aanmeldcentrum Ter Apel

Het Rode Kruis is ingeschakeld om hulp te bieden bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel. De inzet van het Rode Kruis is volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nodig omdat de IND-wachtkamers al bijna twee maanden iedere nacht worden ingezet voor de opvang van asielzoekers, terwijl die wachtkamers daar helemaal niet voor bedoeld zijn.

Soms brengen mensen meerdere nachten achter elkaar door in die wachtkamers en moeten ze op stoelen slapen, of op de grond. Ook overdag moeten er inmiddels wachtkamers worden ingezet voor opvang, meldt de IND.

Het Rode Kruis gaat onder meer een tent met mobiele douches plaatsen op het IND-terrein in Ter Apel. Ook levert de organisatie extra dekens, luchtbedden, hygiënesets en douchebenodigdheden die mensen die in wachtkamers moeten verblijven kunnen gebruiken.

Eerder deze week waarschuwde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers al dat de druk op het aanmeldcentrum zeer hoog is. Daarom werd er ook extra beveiliging ingeschakeld.

'Snel extra locaties nodig'

Een woordvoerder van de IND zegt dat het Rode Kruis vandaag al spullen heeft geleverd, dus vanavond worden er al lakens uitgedeeld aan mensen. Morgen gaat men verder met het opzetten van de mobiele douches. Ook Vluchtelingenwerk is erbij betrokken en zegt aanwezig te zijn in de wachtkamers om het welzijn van de asielzoekers in de gaten te houden.