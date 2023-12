Volendam sluit roerige week af met pijnlijke thuisnederlaag tegen PEC

Matthias Kohler heeft zijn mogelijk laatste wedstrijd op de bank van FC Volendam afgesloten met een pijnlijke nederlaag tegen PEC Zwolle. In eigen huis verloor de Duitse trainer met het geplaagde Volendam met 5-0. Daarmee werden de turbulente afgelopen dagen, waarin er flink wat gebeurde aan de Volendamse Dijk, afgesloten met een zure nasmaak voor de thuisploeg. Het technisch hart van FC Volendam, bestaande uit technisch manager Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen, hoofd opleidingen Ruben Jongkind en Kohler, liet vrijdag weten op te stappen. Onduidelijk wanneer Kohler vertrekt De technische leiding van de club was sterk verwant aan het bestuur, onder leiding van voorzitter Jan Smit. Donderdagavond werd dat bestuur door de raad van commissarissen ontslagen. Een dag nadat bekend werd gemaakt dat de volledige technische staf van FC Volendam zou vertrekken na de wedstrijd tegen PEC, gaf Kohler voor het duel tekst en uitleg. Daarbij maakte hij duidelijk dat hij nog niet zeker wist of de wedstrijd met PEC zijn laatste als Volendam-trainer zou zijn. "In de verklaring stond niet dat we opgestapt zijn, maar dat we gaan opstappen. Daar stond niks in van vandaag of gisteren. Dat is een interpretatie." Bekijk hieronder de reactie van Matthias Kohler vooraf en die van spelers Robert Mühren en Damon Mirani achteraf.

Toen de bal eenmaal rolde in het Kras Stadion en er tot opluchting van de Volendamse supporters weer over voetbal gepraat kon worden was het de thuisploeg die een licht overwicht had. Het leverde echter geen kansen op, al was spits Robert Mühren dicht bij een mogelijkheid. Zijn aanname was echter onvoldoende om PEC Zwolle-keeper Jasper Schendelaar vervolgens te kunnen testen. Na rust vijf keer raak Vlak voor rust werd PEC wat sterker. De Zwollenaren kregen eerst een mogelijkheid via Younes Namli, maar de buitenspeler zag zijn schot hoog over gaan. Ook Anselmo García Mac Nulty kreeg een kans om Volendam-goalie Mio Backhaus te passeren, maar zijn inzet ging naast. Backhaus was voor rust sowieso scherp, want eerder redde hij ook al op een inzet van Thomas Lam. Na rust werd Backhaus meteen weer aan het werk gezet, maar na iets meer dan tien minuten spelen moest hij alsnog capituleren. Eerst kregen Namli en Zico Buurmeester de kans om van dichtbij uit te halen, maar de bal ging er niet in. Dat was wel zo toen Odysseus Velanas werd weggestuurd door Namli en oog in oog met Backhaus de 0-1 liet aantekenen. De VAR dacht nog even aan buitenspel, maar de welbekende 'lijntjes' lieten zien dat de middenvelder met Griekse roots goed geposteerd stond.

Foto: 800d7500-cd57-3168-867d-740c69d44f34 - ANP