Ploeg van favoriet Sagan houdt kopgroep binnen handbereik op weg naar venijnig slot

Het is vandaag niet zulk noodweer als gisteren, maar warm is het ook niet. We zien veel renners met jasjes en armstukken op de fiets. Het is zo'n 15 graden.

We kunnen het over het weer hebben, want in de koers gebeurt er weinig. De zeven koplopers hebben nog altijd zo'n 2 minuten voorsprong op het peloton, waar Bora op kop rijdt.