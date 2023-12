KNMI waarschuwt voor gladheid door ijzel, code oranje in Noord- en Zuid-Holland

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland vanwege ijzel. De waarschuwing geldt vanaf 18.00 uur. Voor Noord-Holland geldt de waarschuwing tot 03.00 uur, voor Zuid-Holland tot middernacht. IJzel is regen die bevriest zodra deze de grond heeft bereikt.

Bij code oranje is er volgens het KNMI grote kans op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Het is het op één na hoogste waarschuwingsniveau van het KNMI.