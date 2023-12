Nabestaanden overleden arrestant Hengelo zien af van vervolgstappen

De nabestaanden van de 37-jarige Marcus uit Hengelo, die onwel werd bij zijn arrestatie en daarna overleed, leggen zich neer bij de conclusies van het onderzoek naar de doodsoorzaak. Ze zien daarmee af van vervolgstappen, waarmee het dossier in de zaak definitief gesloten kan worden.

"De familie wil zich nu richten op de verwerking van het verlies en wil verder gaan met rouwen", aldus de advocaat van de familie, Richard Korver, bij RTV Oost. Via hun raadsman hebben de nabestaanden laten weten niet in te gaan op verdere vragen.

De 37-jarige man werd vorig jaar augustus opgepakt in Borne wegens opvallend rijgedrag met zijn auto. Na eerst een speekseltest op verdovende middelen moest hij voor een bloedproef mee naar het politiebureau. Tijdens de rit ging het mis: de arrestant raakte onwel op de achterbank van de surveillancewagen en werd in Hengelo uit de auto gehaald door agenten. Een politiewoordvoerder zegt dat medische hulp werd verleend. Daarna is hij per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij kwam te overlijden.

Er ontstond commotie toen een video werd gepubliceerd van het moment dat de man in Hengelo uit de auto werd gehaald. Het lijkt erop dat een agent tot twee keer toe zijn knie op de borst van de dan bewusteloze arrestant drukt. Nabestaanden namen advocaat Korver in de arm en eisten onderzoek.

Agenten vrijuit

Na obductie op het lichaam van Marcus (van wie de achternaam op verzoek van zijn familie niet wordt vermeld) deed de rijksrecherche bijna een jaar onderzoek naar de doodsoorzaak. Belangrijkste conclusie was dat er geen verband zou zijn tussen het overlijden van de arrestant en het politieoptreden.

Volgens de rijksrecherche hebben de agenten geen buitenproportioneel geweld gebruikt. "Het optreden van agenten bij de aanhouding heeft op geen enkele wijze bijdragen aan het overlijden van de man", aldus de rijksrecherche afgelopen zomer.

De politieagenten gingen vrijuit. Het OM liet weten "met het oog op de privacy en uit respect voor de nabestaanden" de doodsoorzaak niet bekend te zullen maken.