Zware aardbeving bij Filipijnen, tsunamiwaarschuwing voor meerdere landen

Na een krachtige aardbeving voor de kust van de Filipijnen is voor meerdere landen een tsunamiwaarschuwing afgegeven. In de Filipijnen wordt rekening gehouden met golven van 3 meter hoog.

De Filipijnse seismologische dienst heeft inwoners die dicht bij de oostkust wonen opgeroepen om onmiddellijk landinwaarts te trekken.

Aan de westkust van Japan worden golven van 1 meter hoog verwacht. Ook Indonesië, Palau en Maleisië waarschuwen voor een tsunami.

Krachtige beving in zee

Het epicentrum van de aardbeving lag dichtbij de oostkust van het Zuid-Filipijnse eiland Mindanao. De beving had een kracht van 7,7 en is gemeten op een diepte van 32 kilometer. Over schade is nog niets bekend.

Ring van Vuur

Aardbevingen komen regelmatig voor in de Filipijnen. De eilandengroep ligt op de zogenoemde Pacifische 'Ring van Vuur'. Dat is een hoefijzervormig gebied rond de Grote Oceaan, waar door de beweging van tektonische platen veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn.