Grote problemen door sneeuwval Midden-Europa

Delen van Midden-Europa kampen met de gevolgen van zware sneeuwval. Vanochtend bleek al dat er in het zuiden van de Duitse deelstaat Beieren grote problemen zijn door sneeuwval. Ook in delen van Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland zijn er nu problemen. In Nederland waarschuwt het KNMI morgen voor sneeuwval. Er is daarom voor morgen code geel afgekondigd voor het hele land.

De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen voor lawines. In de provincies Tirol en Vorarlberg, in het westen van het land, is op sommige plaatsen een halve meter sneeuw gevallen. De Oostenrijkse spoorwegmaatschappij OBB zegt dat verschillende spoorlijnen door de sneeuwval onbegaanbaar zijn geworden.

Trucks zonder winterbanden

Op veel Oostenrijkse snelwegen zijn er grote problemen. De Oostenrijkse wegbeheerder ASFiNAG zegt dat de autoriteiten als gevolg van de "enorme sneeuwval" vol aan de bak moesten. De wegbeheerder uit daarbij ook forse kritiek op vrachtwagenchauffeurs, die zonder fatsoenlijke voorbereiding op het winterweer op de snelweg reden.

"In sommige gevallen hadden ze geen winterbanden en geen sneeuwkettingen", meldt de organisatie. "Uiteraard kwamen zij als eerste stil te staan en blokkeerden ze de weg voor iedereen." Onder meer op de A2 in de regio Wolfsberg en op de A9 (de Pyhrn Autobahn) kwam het verkeer vast te staan in de omgeving van de Gleinalmtunnel.

Tsjechië

In Tsjechië heeft de gouverneur van de regio Zuid-Bohemen de noodtoestand afgekondigd vanwege problemen door sneeuwval, zo meldt de publieke zender CT24. Op sommige plaatsen viel meer dan 75 centimeter sneeuw, meldt de omroep. Er zijn grote problemen op de weg en het spoor.

Door een ongeluk op de D1 tussen Brno en Praag ontstond er een file van 20 kilometer vol met vrachtwagens. Ook op de D5 tussen Praag en Duitsland kwam het verkeer op sommige plaatsen compleet vast te staan. In het openbaar vervoer in Tsjechië waren er annuleringen en was er vertraging.

Meer dan 15.000 mensen in Tsjechië kwamen enige tijd zonder stroom te zitten. Er wordt meer sneeuw verwacht.