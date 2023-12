Takagi opnieuw ongenaakbaar op 1.500 meter, Rijpma-de Jong en Groenewoud op podium

De Japanse had in haar rit tegen de Amerikaanse Kimi Goetz een ijzersterke laatste ronde in huis en klokte 1.55,87. Daarmee stak ze met kop en schouders boven de rest uit.

Het gat tussen Takagi, die voor de negentiende keer in haar carrière wereldbekergoud op de 1.500 meter veroverde, en nummer twee Rijpma-de Jong was meer dan een seconde.

Miho Takagi is dit seizoen tot nu toe ongenaakbaar op de 1.500 meter. De 29-jarige Japanse boekte in Stavanger, na winst in Obihiro en Peking, haar derde wereldbekerzege op rij. Antoinette Rijpma-de Jong pakte het zilver. Het brons was voor Marijke Groenewoud.

Rijpma-de Jong, wereldkampioen op de 1.500 meter, was in haar rit gekoppeld aan de voormalig wereldkampioen Ragne Wiklund. De Nederlandse had een snellere opening in huis en liet Wiklund vervolgens niet meer in de buurt komen.

Met een tijd van 1.56,95 bleef Rijpma-de Jong landgenote Marijke Groenewoud, die al eerder 1.56,99 had gereden, nipt voor. De tijd van Groenewoud was goed voor brons, hetzelfde resultaat als bij de vorige wereldbeker in Stavanger.