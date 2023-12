Veel steun op klimaattop voor plan verdrievoudiging duurzame energie

Op de klimaattop in Dubai hebben meer dan honderd landen zich geschaard achter het doel om voor 2030 drie keer zo veel duurzame energie op te wekken. Het is een van de ambities die op tafel ligt op de klimaattop in Dubai. Vandaag werd bekend dat inmiddels 117 van de bijna 200 zich achter dit doel scharen.

Onder meer de Europese Unie, de VS en gastland Verenigde Arabische Emiraten hebben hun steun toegezegd. Om het doel in het uiteindelijke akkoord te krijgen, moeten alle landen toestemmen.

De meeste landen kunnen zich wel vinden in de ambities om duurzame energiebronnen als zon en wind snel een groter aandeel te geven in de energiemix. De hoop van onder meer de EU-delegatie is dat hierdoor ook snel minder olie, gas en kolen gebruikt zullen worden om elektriciteit op te wekken.

Ook de voorzitter van de top, Sultan al-Jabr, zei dat een mondiale afspraak over duurzame energie "de wereld kan en zal helpen om afscheid te nemen kolen".

China en India mogelijk ook bereid

Ook grote uitstoters als India en China hebben al aangegeven dat zij het doel misschien willen steunen. Ze zitten alleen niet te wachten op verplichtingen om kolen uit te faseren. Volgens klimaatorganisaties gaan die twee juist hand in hand.

Het doel zou zijn om in 2030 11.000 gigawatt aan schone energie op te wekken. Op dit moment komt nog maar een paar procent van het totale energiegebruik uit duurzame bronnen.

De hoop is dat dit doel grote financiële instellingen en rijkere landen ertoe zal verleiden om te investeren in duurzame energie in onder meer Afrikaanse landen en opkomende economieën die hun bevolking en daarmee de energiebehoefte enorm zullen zien stijgen. Het is voor die landen vaak nog erg moeilijk om aantrekkelijke leningen te krijgen.

Methaanuitstoot van fossiele bedrijven

Op de top werd vandaag ook bekendgemaakt dat vijftig grote olie- en gasbedrijven hun methaanemissies willen gaan aanpakken. In 2030 moet die uitstoot tot bijna nul zijn teruggebracht. De bedrijven zijn samen goed voor zo'n 40 procent van de wereldwijde olie- en gasproductie.

Methaan is de op één na grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde, na CO2. Het is ook een erg krachtig broeikasgas, dat onder meer vrij uit lekkende olie- en gasleidingen en grote vuilnisbelten. Omdat de uitstoot ervan relatief eenvoudig aan te pakken is, heeft het de reputatie 'laaghangende fruit' te zijn bij maatregelen tegen opwarming.

Greenpeace niet onder de indruk

In een reactie noemen meer dan 300 klimaatorganisaties de aankondiging een 'rookgordijn' waarachter olie- en gasbedrijven zich verschuilen. Maarten de Zeeuw is voor Greenpeace op de top in Dubai. Hij is niet onder de indruk van de aankondigingen: "De wereld heeft echte oplossingen nodig, geen geneuzel in de marge".

Volgens De Zeeuw leidt dit af van waar het echt om gaat: het aanpakken van de CO2-uitstoot. "De fossiele industrie moet stoppen met nieuwe olie- en gaswinning. Er zijn wetten nodig, geen vrijblijvende beloftes. Die bedrijven zullen niet zelf het einde van het fossiele tijdperk inleiden. Daar kunnen we niet op vertrouwen."

Een groep van grote investeerders, waaronder het Bezos Earth Fonds, heeft gezegd de komende drie jaar 450 miljoen dollar te investeren in het aanpakken van methaanuitstoot.