Taghi dient klacht in om kou in cel, 'draagt min of meer wintersportoutfit'

Ridouan Taghi heeft via zijn advocaat een klacht ingediend, omdat het volgens hem te koud is in zijn cel. Zijn advocaat Thomas van der Horst zegt bij Omroep Brabant dat het verblijf in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught voor Taghi "onmenselijk en vernederend" is.

Taghi is de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo en zit sinds zijn arrestatie eind 2019 in de EBI.

"De buitenlucht die via de mechanische ventilatie wordt binnengebracht wordt niet of vrijwel niet verwarmd. Daardoor is de temperatuur in de cel van cliënt vergelijkbaar is met de buitentemperatuur", aldus Van der Horst.

De advocaat zegt dat er niets is veranderd, hoewel het probleem een paar maanden geleden ook al is gemeld. "Op dit moment is het dan ook zo dat cliënt in zijn eigen cel noodgedwongen min of meer een wintersportoutfit draagt. Hij slaapt met meerdere lagen kleding, in een jas met capuchon, met een muts op zijn hoofd en zijn sokken en schoenen aan. Cliënt heeft pas gisteren een extra deken ontvangen."

Onmiddellijke ingang

Advocaat Van der Horst heeft de directeur van de EBI om opheldering gevraagd. Hij wil dat Taghi "met onmiddellijke ingang" wordt verplaatst naar een ruimte waarin de temperatuur wel geregeld kan worden.

Ook heeft hij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en een aantal betrokken instanties verzocht om in te grijpen. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet reageren op de klacht.

Belminuten

Het is niet de eerste keer dat advocaten namens Taghi klagen over de strenge voorwaarden waaronder hij vastzit. Al in 2021 waren er tientallen klachten ingediend, onder meer over het beperkte aantal belminuten waar Taghi recht op had, een oom die niet op bezoek mocht komen en een geweigerd gebedshorloge.

Eerder dit jaar klaagde advocaat Van der Horst over het feit dat Taghi ook handboeien moest dragen als hij zich binnen de EBI verplaatste.