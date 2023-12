Vier op een rij voor Morishige op 500 meter, Nederlanders ver verwijderd van podium

Wataru Morishige heeft voor de vierde keer op rij een 500 meter gewonnen bij een wereldbekerwedstrijd. De Japanner dook in Stavanger met 34,65 nipt onder de tijd van Tingyu Gao, die het zilver veroverde. De Nederlandse sprinters kwam niet in de buurt van het podium. De Japanners heersen dit seizoen op de kortste sprintafstand. Bij de ene wereldbekerrace die Morishige dit seizoen niet wist te winnen in Obihiro, pakte zijn landgenoot Tatsuya Shinhama het goud. Toch scheelde het op het Noorse ijs niet veel of er had een Chinees op de hoogste trede gestaan. Gao zette namelijk in de eerste rit een razendsnelle tijd neer. De regerend olympisch kampioen snelde naar 34,66 en tot de achtste rit kwam geen enkele schaatser in de buurt van die tijd.

De 25-jarige Gao genoot het afgelopen seizoen van een sabbatical. Hij maakte twee weken geleden zijn rentree in het wereldbekercircuit, maar startte op de baan waar hij in 2022 olympisch kampioen werd nog wel in de B-groep. Bij zijn rentree in de A-groep ging hij er echter net niet met de zege vandoor. Morishige was in de opening weliswaar langzamer dan Gao, maar zette een net wat snellere volle ronde neer. Bekijk hier een reactie van Hein Otterspeer:

Hein Otterspeer reageert op zijn tiende plek op de 500 meter bij de wereldbeker in Stavanger. - NOS