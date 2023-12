Keti Koti op lijst immaterieel erfgoed

Afgelopen Keti Koti heeft koning Willem-Alexander in een toespraak in het Amsterdamse Oosterpark zijn excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Hij vroeg ook om vergiffenis, omdat zijn voorouders destijds niet hebben ingegrepen tegen het systeem.

Jaarlijks wordt op 1 juli met Keti Koti (vertaald: Gebroken Ketenen) stilgestaan bij het Nederlandse slavernijverleden. De afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën wordt dan herdacht en gevierd, met lezingen en een festival.

Keti Koti is nu officieel immaterieel erfgoed. De herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij is vandaag bijgeschreven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, op de Internationale Dag van de Afschaffing van de Slavernij.

In een persoonlijke toespraak heeft ook koning Willem-Alexander excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. De historische speech werd uitgesproken in het Amsterdamse Oosterpark op de Nationale Herdenking Slavernijverleden. - NOS

Het certificaat waarmee Keti Koti wordt opgenomen in het Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is in het Stadsarchief Amsterdam ondertekend door de directeur van het Nederlands Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), Urwin Vyent, en bestuursvoorzitter Linda Nooitmeer.

Sinds 2020 staat Keti Koti in de Canon van Nederland, het overzicht van de nationale geschiedenis.

Naast Keti Koti zijn vandaag nog acht andere onderwerpen toegevoegd aan de lijst met immaterieel erfgoed, waaronder melkbusschieten in Kampen, Twentse krentenwegge en Gregoriaanse gezangen uitgevoerd door het Nijmeegse koor Karolus Magnus.