45 Legia Warschau-fans voor de rechter in Birmingham na rellen bij Aston Villa

Fans van Legia misdroegen zich al eerder rondom de wedstrijd tegen AZ begin oktober. Als straf daarvoor mocht de Poolse club geen supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen Zrinjski Mostar. Ook kreeg de Poolse club van de tuchtcommissie van de UEFA een geldboete van 15.000 euro.

Apart onderzoek

De UEFA benadrukte toen dat het alleen gaat om de problemen die zich tijdens het duel voordeden. Naar de incidenten na de wedstrijd in Alkmaar loopt nog een apart onderzoek.

Legia is over anderhalve week de laatste tegenstander van AZ in de groepsfase van de Conference League. Vanwege de ongeregeldheden in Alkmaar besloot AZ uit voorzorg geen fans mee te nemen naar Warschau.