UCI gaat vaker testen in Giro d'Italia: 'Vandaag is iedereen negatief'

De wielerploegen in de Giro d'Italia moeten zich opmaken voor meer corona-testen. Naast de al eerder aangekondigde testen op de rustdagen gaat de UCI de renners ook op andere dagen regelmatig testen. Donderdag wees een eerste testronde uit dat er geen positieve gevallen zijn.

De Ronde van Italië duurt nog tot en met zondag 25 oktober.

Ook de renners van Vini Zabù - KTM werden donderdagavond getest. Bij die ploeg rijdt de Nederlander Etienne van Empel. "Iedereen bij ons is negatief en volgens mij is ook iedereen in de Giro negatief." Het complete peloton lijkt zich vrijdag dus te kunnen opmaken voor de dertiende etappe in de Ronde van Italië.

Maandag en donderdag

Van Empel heeft ook te horen gekregen dat de renners nu vaker zullen worden getest dan in eerste instantie het plan was. "Ik ben vóór de Giro getest, toen op de eerste rustdag en gisteren ook nog een keer. De volgende test is op de tweede rustdag op maandag en dan waarschijnlijk weer op donderdag."