Paus roept wereldleiders op: hoor noodkreet van de aarde, kom met klimaatdoorbraak

Paus Franciscus roept wereldleiders op om op de klimaattop in Dubai een doorbraak te forceren, "want het klimaat slaat op hol". "Laat ons kiezen voor het leven, laat ons kiezen voor de toekomst. Laat ons luisteren naar de noodkreet van de aarde, en luisteren naar de smeekbede van de armen, en laat ons tegemoet komen aan de hoop en de dromen van onze kinderen", klinkt de oproep van de paus.

De 86-jarige paus had de aanwezige wereldleiders zelf willen toespreken, maar kampt met bronchitis waardoor hij het Vaticaan niet kan verlaten. Kardinaal-staatssecretaris Parolin, na de paus de hoogste bestuurder van de Rooms-Katholieke Kerk, bracht zijn woorden over. "Ik ben meer dan ooit bij jullie, want onze toekomst hangt af van wat we nu kiezen. Ik ben bij jullie omdat de vernietiging van het milieu een misdaad tegen God is."

De paus noemt klimaatverandering verder een wereldwijde sociale uitdaging, eentje die nauw verband houdt met vragen over een waardig leven. "Ik ben hier om jullie de vraag te stellen die we nu moeten beantwoorden: zetten we ons in voor een cultuur van leven of een cultuur van de dood?"

'Hebzucht'

Hij zegt dat het duidelijk is dat de opwarming van de aarde voornamelijk komt door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer, als gevolg van menselijke activiteit "die in de afgelopen decennia onhoudbaar is gebleken voor het ecosysteem". "De drang om te produceren en te bezitten is een obsessie geworden. Het heeft geleid tot buitensporige hebzucht die het milieu tot doelwit van ongebreidelde uitbuiting heeft gemaakt."