Russische politie valt gaybars binnen na verbod op 'extremistische lhbti-beweging'

De Russische politie is gisteravond gaybars in Moskou binnengevallen. Lokale media melden dat er officieel sprake was van drugscontroles, maar zeer vermoedelijk hebben de invallen te maken met het verbod op wat de overheid de 'extremistische lhbti-beweging' noemt. Dat werd donderdag bekrachtigd door het hooggerechtshof. Er werden invallen gedaan in onder andere een nachtclub, een sauna voor mannen en een bar die feesten organiseert voor de lhbti-gemeenschap. Ooggetuigen zeggen dat clubgangers zich moesten legitimeren en dat hun identiteitsbewijzen werden gefotografeerd. Volgens hen konden managers hun klanten waarschuwen voordat de politie arriveerde. Afleiden van andere problemen Meerdere lhbti-locaties in Rusland hebben hun deuren permanent gesloten. Zo is gaybar Central Station in Sint-Petersburg dichtgegaan omdat de eigenaar niet zou toestaan dat de bar open blijft nu de nieuwe wet van kracht is. De directeur van het Moskouse Gemeenschapscentrum voor lhbti-initiatieven zegt dat veel Russen overwegen het land te verlaten, om geen doelwit te worden van discriminatie. "Het is voor ons duidelijk dat ze ons opnieuw als een binnenlandse vijand bestempelen om de focus te verleggen van alle andere problemen die in Rusland in overvloed aanwezig zijn", zei ze tegen AP.

Rusland-correspondent Iris de Graaf: "'Dit is precies waar we bang voor waren', vertelt een queer vriendin van mij in Moskou. 'Het is geen verrassing, maar het is wel een bevestiging dat deze nieuwe wet de veiligheidsdiensten vrij spel geeft om keihard in te grijpen waar en wanneer ze maar willen.' Hoewel het officieel om 'drugsinvallen' ging, geloven de mensen die ik spreek daar niets van. Dat het om een gecoördineerde inval ging blijkt uit het feit dat meerdere homobars, stripclubs en sauna's in zowel Moskou als Sint-Petersburg doelwit waren van de invallen. Dat paspoorten van bezoekers werden gefotografeerd leidt tot veel paniek over wat er met hun gegevens zal gaan gebeuren. Op deelname aan 'lhbti-activiteiten' staat sinds de nieuwe wet tot 6 jaar celstraf. Bezoekers verwachten dat de politie elk moment voor hun deur kan staan om ze te arresteren. Op Russische sociale media verschijnen nu discussies over hoe men het land kan ontvluchten - men vraagt zich af of je bijvoorbeeld nog het land uit komt als je paspoort gisteravond gefotografeerd is. Russische mensenrechtenorganisaties zijn nu een petitie gestart waarin ze lidstaten van de Europese Unie, die de internationale mensenrechtenconventies hebben ondertekend, oproepen om visa te verstrekken aan lhbti-ers en mensenrechtenactivisten uit Rusland die nu groot gevaar lopen."