Hevige sneeuwval Zuid-Duitsland teistert ook Bundesliga: duel Bayern tegen Union afgelast

Het Bundesliga-duel tussen Bayern München en Union Berlin is afgelast vanwege hevige sneeuwval rond de hoofdstad van Beieren.

Met het verwarmde veld in de Allianz Arena is weliswaar niets mis, maar de mogelijke verkeersproblemen voor de toeschouwers die het duel willen bezoeken zijn te groot.

In het zuiden van Beieren zorgt de sneeuw voor veel overlast. Onder meer rond München en Ulm lag het treinverkeer plat, waardoor reizigers moesten overnachten in de trein. Daarnaast reden er in München een tijd geen metro's, bussen en trams. Ook vandaag wordt er weer veel sneeuw verwacht.