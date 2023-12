Schaatspret van korte duur: eerste natuurijsbanen open én weer dicht

Vanochtend is ook de schaatsbaan in Winterswijk opengegaan. Het was eerder in de week even spannend of op die baan wellicht de eerste marathon op natuurijs zou worden geschaatst.

"Het ijs smolt letterlijk onder de voeten weg", zegt Auke Porte van de Doornsche IJsclub rond 12.00 uur. Zijn ijsbaan in Doorn was vanochtend een van de eerste die openging. Het achterste deel bleef al voor de zekerheid gesloten omdat de zon daar vaak op staat, zei Porte bij RTV Utrecht .

Op een aantal plekken in Nederland zijn vanochtend vroeg ijsbanen opengegaan. Maar wie wil genieten van het eerste natuurijs van deze winter moet snel zijn: de baan in Doorn is alweer dicht omdat het ijs niet meer betrouwbaar is.

'Het was hard werken', vertelt ijsmeester Auke Spijkstra. Vanochtend konden schaatsliefhebbers de ijzers onderbinden in Winterswijk. Voor een echte marathon op natuurijs was het nog wel te vroeg, maar daar waren deze schaatsers juist blij mee. - NOS

"Prachtig ijs. Met de zon er zo achter. Hier geniet je van", zegt een van de schaatsers in Winterswijk in het NOS Radio 1 Journaal. "Fijn dat het nu kan", zegt een ander bezoeker die snel haar schaatsen onderbindt. "Ik heb elke dag gekeken of de ijsbaan openging. Zeven uur de wekker, op de website kijken of-ie op groen staat... en nu ga ik snel de baan op."

Rond het middaguur was de ijsbaan in Winterswijk nog steeds open. Maar ook daar schijnt de zon uitbundig, dus hoelang er nog geschaatst kan worden, is onduidelijk.

Ook aan de andere kant van het land, in De Lier, niet ver van Den Haag kan (eventjes) worden geschaatst op natuurijs. "We hebben een mooie ijsbaan', zegt voorzitter Wim van den Berg van ijsbaan Hard gaat-ie. "We zijn gisteren op tijd begonnen en het was hopen dat het helder weer bleef', vertelt hij bij Omroep West. "Helaas werd het rond middernacht bewolkt, maar gelukkig om 05.00 uur weer helder. We hebben het dus voor elkaar gekregen."

Hoelang de ijsbaan open kan blijven, weet Van den Berg niet. "Zolang het kan", is het simpele antwoord.

Sneeuw

De ijspret is van korte duur, want vanaf het eind van de middag trekken er winterse buien vanuit het westen over het land. Als gevolg daarvan kan het in de westelijke kustprovincies glad worden door zowel sneeuw als door bevriezing van natte weggedeelten, waarschuwt het KNMI.

In de loop van de avond kan dit ook in het noorden gebeuren. Vanaf 17.00 uur tot middernacht is voor het westen en noorden van het land code geel afgekondigd.

In de loop van morgenmiddag gaat het van het zuidwesten opnieuw sneeuwen en kan er een sneeuwdek ontstaan van 1 tot 3 centimeter. Ook dat sneeuwgebied trekt verder noordoostwaarts over het land. Hierdoor kan opnieuw gladheid optreden.