Warming-up: basisklant Bakker ziet PSG ruim winnen • corona slaat toe bij AZ

Arjen Robben keert dit weekend mogelijk terug in wedstrijdverband. De aanvaller van FC Groningen is op de weg terug van een liesblessure, die hij had opgelopen in het thuisduel met PSV.

"Als alle signalen op groen gaan van de medische en fysieke staf en de speler zelf, en daar lijkt het op, dan zij ze fit genoeg voor een plaats in de wedstrijdselectie", vertelt trainer Danny Buijs vrijdag na de training.

De aftrap van FC Groningen-FC Utrecht is zondag om 16.45 uur.