Van der Weerden aangesteld als assistent van Pusic bij Sjachtar Donetsk

Chris van der Weerden wordt bij Sjachtar Donetsk assistent-trainer. Marino Pusic is hoofdtrainer bij Sjachtar. Hij stapte zelf in oktober over van Feyenoord naar de Oekraïense topclub.

Van der Weerden is niet de enige Nederlandse assistent bij Sjachtar: eerder deze week kwam Jeroen Schepens over van Fortuna Sittard.

Assistent van Cocu

In het verleden was Van der Weerden al assistent bij PSV, Fenerbahçe en Vitesse, allemaal onder hoofdtrainer Phillip Cocu. Bij PSV wonnen Cocu en Van der Weerden tussen 2013 en 2018 onder meer drie landstitels.

Vorige maand stapte Van der Weerden samen met Cocu op bij Vitesse, dat het eredivisieseizoen dramatisch begonnen is en momenteel onderaan staat.