Vogelgriep in Putten, meer dan 100.000 kippen geruimd

Bij een leghennenbedrijf in Putten is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 110.000 kippen worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

"Een zware klap voor de ondernemer en een klap voor de hele pluimveesector in Putten", zegt burgemeester Lambooij bij Omroep Gelderland. "Het gaat om een van onze grootste pluimveebedrijven. De impact is enorm. Niet alleen voor dit bedrijf, maar ook voor de directe omgeving."

Het gaat om de voorlopig grootste uitbraak van de nieuwe vogelgriepgolf, die op 11 november begon bij een pluimveebedrijf in Renswoude. Daar werden toen ongeveer 65.000 kippen geruimd. Sinds die tijd is ook een aantal kinderboerderijen en een zorgboerderij getroffen.

De uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte geeft extra reden tot zorg: in een zone van tien kilometer rondom het leghennenbedrijf liggen nog eens 82 pluimveebedrijven, meldt Omroep Gelderland.

Binnen de zone geldt nu een vervoersverbod voor pluimvee en eieren. Naar de slachterijen is een beveiligde route ingesteld, zodat contact tussen de mogelijk besmette dieren en andere dieren wordt voorkomen.

Effectief vaccin

Sinds 14 november geldt, net als bij de vorige golf van vogelgriep, ook weer een landelijke ophok- en afschermplicht. De ophokplicht is van toepassing op alle pluimveehouderijen, de afschermplicht geldt voor hobbykippen.

In september zijn voor het eerst 1800 eendagskuikens gevaccineerd tegen vogelgriep. Het gaat om een proef, want het is nog onduidelijk hoe effectief het vaccin is.

Ook wordt onderzocht of vaccinatie verspreiding van het virus tegengaat. De eerste resultaten van de proef worden in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht.