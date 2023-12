Leerdam terug op de troon op 1.000 meter, primeur voor Rijpma-de Jong met brons

Jutta Leerdam heeft na haar zeldzame nederlaag op de 1.000 meter van twee weken geleden de macht weer gegrepen op haar favoriete afstand. Ze troefde bij de wereldbeker in het Noorse Stavanger Miho Takagi en landgenote Antoinette Rijpma-de Jong af. Ze reed in de slotrit tegen Mei Han, maar de Chinese kon Leerdam op geen enkel moment partij bieden. Leerdam had veel meer snelheid en reed Han al op de eerste kruising snoeihard voorbij. De Nederlandse zette de snelste tussenronde van iedereen neer (27,1) en stoomde door naar 1.15,26, ruim voldoende voor de winst. Rijpma-de Jong eindigde ook op het podium en dat was voor haar een primeur. Nooit eerder veroverde ze een wereldbekermedaille op de 1.000 meter. Rijpma-de Jong was gekoppeld aan de Amerikaanse Brittany Bowe, die al eens olympisch brons veroverde. De Nederlandse was wat trager weg dan Bowe en moest dus in de achtervolging. In de slotronde lukte het haar Bowe te kloppen in een tijd van 1.15,74.

Het zilver in Stavanger was voor Takagi, de winnares van de 1.000 meter bij de World Cup in Peking. Zij reed tegen Kimi Goetz, die dit seizoen al liet zien in goede vorm te verkeren. De Amerikaanse opende iets sneller dan de Japanse, maar liet vervolgens een groter verval zien. De rit werd dan ook gewonnen door Takagi in een scherpe tijd: 1.15,52. Goetz klokte 1.15,88. Leerdam: 'Terug op mijn plek' Leerdam was er na haar nederlaag in Peking op gebrand om in Stavanger weer het uiterste uit zichzelf te halen. "De eerste keer verliezen na zó lang, dat is natuurlijk niet lekker. Dus ik ben blij dat ik weer terug ben op mijn plek", reageerde de wereldkampioen na haar overwinning. Bekijk de reactie van Leerdam:

De reactie van Jutta Leerdam na de 1.000 meter bij de wereldbeker in Stavanger. De wereldkampioene leed twee weken geleden een zeldzame nederlaag, maar staat nu weer op de hoogste trede. - NOS