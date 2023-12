Politie stelt onderzoek in naar dood van wolf bij Elspeet

De politie in Gelderland is een onderzoek begonnen naar de dood van een wolf. Het dier is vandaag door een voorbijganger gevonden op de Veluwe in de buurt van Elspeet.

Door de toename van het aantal wolven wordt er geregeld een dode wolf aangetroffen. Dit jaar zijn het er al twaalf, meestal is een aanrijding door een auto de oorzaak.

Als er geen aanwijzing is voor een misdrijf wordt het kadaver afgevoerd voor wetenschappelijk onderzoek. Zo'n aanwijzing is er nu vermoedelijk wel. De politie wil er niets over zeggen, de zaak is in onderzoek.

Elspeet kwam eerder dit jaar in het nieuws door onrust onder houders van schapen en andere dieren. Tussen 10 augustus en 16 september werden in Elspeet en het naburige Uddel 41 schapen doodgebeten en 37 schapen verwond, vermoedelijk door toedoen van een wolf. In de meeste gevallen waren de verwondingen zo ernstig dat de dieren moesten worden afgemaakt.

Ook een 35 jaar oude shetlandpony werd toen dood aangetroffen: