Finse minister: alles wijst erop dat Chinees schip met opzet pijpleiding beschadigde

Alles wijst er volgens de Finse minister voor Europese Zaken, Anders Adlercreutz, op dat een Chinees schip dat met een anker een gaspijpleiding en een telecomverbinding tussen Finland en Estland beschadigde dat opzettelijk heeft gedaan. De Chinese overheid wist er volgens Adlercreutz waarschijnlijk vanaf.

De pijpleiding en telecomverbindingen in de Finse Golf raakten in het weekend van 7 en 8 oktober beschadigd. In eerste instantie werd gedacht aan een explosie, maar verder onderzoek liet zien dat het hoogstwaarschijnlijk een anker van een Chinees schip was dat de verbindingen beschadigde. Op de plek van de beschadiging werd een anker gevonden. Een Chinees schip dat in de buurt voer, bleek geen anker meer te hebben.

Het onderzoek naar de toedracht van de schade loopt nog altijd, maar Finse autoriteiten hebben de omstandigheden al eerder "zeer verdacht" genoemd.