Kamminga en Schouten steunen in opspraak geraakte coach Faber: 'Volledig achter Mark'

Onder Faber zwom Kamminga naar twee zilveren medailles op de Spelen in Tokio. Schouten veroverde dit seizoen haar eerste WK-medaille op de langebaan.

In november meldde de Volkskrant dat meerdere zwemmers een klacht tegen Faber hadden ingediend. Hij zou een te grote machtspositie hebben en er zou ook sprake zijn geweest van intimidatie en pesterijen.

Schouten: "Ik ben nog steeds blij met hem. Het zwemmen gaat goed, dus dat is voor mij het belangrijkste. Onze band is goed, dus verder hoef ik er niet veel over kwijt."

"Ik sta honderd procent achter Mark, Mark staat honderd procent achter mij en het hele team dat we nu hebben", zegt Kamminga bij de Qualification Meet Rotterdam, een kwalificatiewedstrijd voor de WK en Olympische Spelen.

Kamming en Schouten hebben er net een trainingskamp met Faber in Turkije opzitten. Kamminga: "Op kamp hebben we hard gewerkt en zo veel plezier met elkaar gehad, dat heb ik nog niet eerder gezien. We zijn echt met iets magisch bezig."

Volgens Kamminga steunen de zwemmers van Team Faber de coach door dik en dun, ongeacht de omstandigheden. "Anders kom je ook niet zo ver in het zwemmen, er moet blindelings vertrouwen zijn. We zijn nu met een kleinere groep doorgegaan, maar in de trainingen zitten we al op zo'n hoog niveau."

Het team van Faber bestaat naast Kamminga en Schouten nog uit Caspar Corbeau en Kenzo Simons.

Schouten geeft aan dat het wat haar betreft draait om de komende zwemtoernooien. "Zolang het tussen Mark en mij goed zit, en ook met het team, vind ik het helemaal oké."

In de kern geraakt

Volgens Kamminga doet alle onrust zeker wat met Faber. "Het is een man met zoveel passie en zo'n goed hart. Dit doet zeker wat met hem, dit raakt hem in zijn kern. Dat is heel pijnlijk om te zien."

"Gelukkig zijn we nu omringd door goede mensen, dat doet hem en ons goed. We hebben nu zo veel plezier met elkaar, dat is goed om te zien."