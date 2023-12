Liegende Amerikaanse politicus Santos moet Huis van Afgevaardigden uit

De omstreden Amerikaanse politicus George Santos is weggestemd uit het Huis van Afgevaardigden. De uit New York afkomstige Republikein lag het afgelopen jaar om verschillende redenen onder vuur. 311 leden van het Huis stemden voor zijn vertrek, 114 tegen.

Onlangs stelde een parlementaire onderzoekscommissie vast dat Santos zo'n 4000 dollar campagnegeld had gebruikt voor schoonheidsbehandelingen, waaronder botox. Ook gebruikte hij 4000 dollar voor aankopen bij de luxewinkel Hermès, en deed hij vanuit zijn campagnepot "kleinere uitgaven" bij de website OnlyFans, die bekend is vanwege de seksueel getinte content.

Eerder al raakte Santos in opspraak vanwege liegen. Zo claimde hij dat hij op de New York University had gezeten en dat hij had gewerkt bij de banken Goldman Sachs en Citigroup. Dat bleek niet zo. Ook beweerde hij van Joodse afkomst te zijn en zei hij dat zijn grootouders de Holocaust hadden overleefd. Dat klopte ook allemaal niet.

Tweederdemeerderheid

De Democraten en enkele Republikeinen drongen al aan op het vertrek van Santos, maar hij weigerde zijn zetel op te geven. Vorige maand werd al eens gestemd over zijn lot. Toen werd de benodigde tweederdemeerderheid nog niet gehaald. Vandaag stemden meer Democraten en Republikeinen voor zijn vertrek.

De uit New York afkomstige Republikeinse parlementariër Nick LaLota zei dat kiezers uit New York "iedere dag dat Santos in het Huis zit" niet worden vertegenwoordigd. Tegen Santos lopen 23 aanklachten. Waarschijnlijk moet hij in september volgend jaar voor de rechter komen.

Het is pas de zesde keer in de geschiedenis van het Huis van Afgevaardigden dat een parlementariër door collega's wordt weggestemd. De laatste keer was in 2002, toen de Democraat James Traficant moest vertrekken vanwege een veroordeling voor corruptie.