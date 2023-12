Laatste Formule 1-stoeltje voor 2024 vergeven: Sargeant verlengt bij Williams

Een week na het laatste raceweekend zijn er geen openstaande coureurs-vacatures meer in te vullen in de Formule 1. Alle teams gaan in 2024 verder met de rijders waarmee ze het seizoen in Abu Dhabi geëindigd zijn.

Negentien coureurs waren al langer zeker van hun plekje. Tot vandaag was er alleen bij Williams nog een felbegeerd stoeltje vrij, naast Alex Albon. Die vacature gaat net als dit jaar ingevuld worden door de Amerikaan Logan Sargeant. Dat maakte de Britse renstal vandaag bekend.