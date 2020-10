Publiekslieveling Rossi mist GP van Aragón na positieve coronatest

De Italiaanse motorcoureur voelde zich donderdag niet goed en werd daarom twee keer getest. "Mijn botten deden zeer en ik had lichte koorts", aldus Rossi. "De eerste test gaf een negatief resultaat, maar bij de tweede test was het toch positief."

Valentino Rossi is positief getest op het coronavirus en mist daarom de GP van Aragón die komend weekend plaatsvindt in Spanje.

Rossi, negenvoudig wereldkampioen, kwam afgelopen weekend nog in actie bij de GP van Frankrijk, maar gleed al in de eerste ronde van de baan. Hij staat momenteel dertiende in de WK-stand van de MotoGP.

De 41-jarige motorcoureur twijfelt of hij volgende week wel kan deelnemen aan de GP van Terue, die op hetzelfde circuit in Spanje wordt verreden. "Ik wil graag optimistisch zijn en het maakt me verdrietig, want ik heb mijn best gedaan om het protocol te volgen."