Slachtofferadvocaten ontevreden over maatregelen voor personeelstekort gevangenissen

Slachtofferadvocaten zijn ongelukkig met de manier waarop demissionair minister Weerwind het personeelstekort in de gevangenissen wil oplossen. Gisteren werd bekend dat veroordeelden die een oproep krijgen om hun straf uit te zitten, voorlopig uitstel krijgen. Er is niet genoeg personeel om hen te bewaken. In de komende vier maanden gaat het om zo'n 670 veroordeelden.

Weerwind neemt een aantal maatregelen om de druk op de gevangenissen weg te nemen. Zo wil hij met het Openbaar Ministerie en de politie in gesprek of de instroom van arrestanten kan worden beperkt. Advocaat Korver van de vereniging voor slachtofferadvocaten NVSSA is daar niet blij mee. "Ik vind het een vrij horrorachtig scenario dat we met politie en justitie in gesprek gaan of ze alstublieft wat minder boeven willen aanleveren. Want dat is dan waar het op neerkomt."

De minister gaat ook in gesprek met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Daar ziet Korver wel wat in. "De kortste klap is om mensen die hun boetes niet kunnen betalen, die nu ook worden opgesloten, allemaal een taakstraf laten doen. Ik heb begrepen dat een kwart van de cellen in beslag wordt genomen door dat soort mensen. Dus het lijkt me dat een heel snelle simpele oplossing mogelijk is."

Enkelband

Weerwind kijkt ook of gedetineerden eerder met een enkelband vrijgelaten kunnen worden. Het gaat om mensen die een relatief korte celstraf opgelegd hebben gekregen, van tussen de twee weken en een jaar.

Ook daar is Korver geen voorstander van. "Dan wordt gezegd enkelband, maar dan zeg ik: als de rechter dat had gewild, had die dat wel gedaan. Dus de rechter heeft het nodig gevonden dat iemand daadwerkelijk de gevangenis ingaat. Met andere woorden, al die noodoplossingen begrijp ik wel, maar dan leef je niet meer in een rechtsstaat waarin de rechter degene is die rechtspreekt."

Oorzaak

Weerwind wijt het personeelstekort in de gevangenissen aan de krapte op de arbeidsmarkt, het hoge ziekteverzuim en de hoge uitstroom naar banen buiten de gevangenissen. Daarnaast loopt de bezetting van het gevangeniswezen sinds juni gestaag op, schreef hij gisteren aan de Tweede Kamer.

Dat laatste heeft de politiek volgens Korver over zichzelf afgeroepen. Twee jaar geleden werd de nieuwe Wet straffen en beschermen ingevoerd. Die zorgt ervoor dat gedetineerden veel langer vastzitten dan vroeger, zegt hij. "Vroeger mocht je na twee derde weg, tegenwoordig mag je alleen de laatste twee jaar van je straf maximaal eerder weg. Dat betekent dat er een categorie mensen is die langer blijft zitten dan voorheen en dat betekent groei van het aantal mensen."

Korver zegt dat hij en zijn collega's nu gebeld worden door slachtoffers van misdrijven die bang zijn dat de daders in hun zaken hun straffen nu ontlopen. "Vooralsnog gaan wij ervan uit dat mensen die echt jarenlange gevangenisstraffen moeten ondergaan dat ook zullen ondergaan. Tegelijkertijd, als de nood zo hoog is als men nu zegt, dan kun je je wel afvragen of dat goed gaat."