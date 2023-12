Inspecties: situatie tijdelijke jeugdinrichting Zeist zeer onwenselijk

De omstandigheden waarin jongeren in de tijdelijke jeugdgevangenis in Zeist verblijven, zijn niet goed. Hoewel medewerkers hun uiterste best doen, worden jongeren onvoldoende begeleid en voldoet de opvang niet aan de uitgangspunten van het jeugdstrafrecht, zeggen vier rijksinspecties.

De jongeren verbleven eerst in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting Horsterveen in Limburg, maar na een lekkage door noodweer in juni konden ze daar niet langer veilig blijven. Daarom werden ze overgeplaatst naar het Justitieel Complex in Zeist.

Respectvol en extra aandacht

De jongeren zijn tussen de 18 en 23 jaar en worden verdacht van een strafbaar feit, maar zijn nog niet veroordeeld. Dat laatste geldt ook voor de volwassenen die in die gevangenis zitten.

De jongeren en volwassenen leven gescheiden van elkaar, maar toch blijkt het een ingewikkelde samenstelling volgens de inspecties. Dat komt doordat het personeel van de instelling in Zeist geschoold is in het begeleiden van volwassenen. "Hoewel de medewerkers de jongeren respectvol en met extra aandacht bejegenen, gebeurt de bejegening niet aan de hand van maatwerk voor de doelgroep", schrijven de inspecties in een brief aan demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Koken

Het Justitieel Complex in Zeist heeft in korte tijd een dagprogramma vormgegeven met activiteiten waarover zowel de jongeren als de medewerkers zeer enthousiast zijn, schrijven de inspecties. Maar in dat programma is te weinig ruimte voor onderwijs. Bovendien zijn begeleiding, zorg en activiteiten volgens de inspecties onvoldoende gericht op de ontwikkeling van de jongeren. Een jeugdinrichting is hierop uitgerust, een Huis van Bewaring niet.

De gewoonten bij een Huis van Bewaring zijn op meer vlakken anders dan die van een jeugdinrichting. Zo krijgen de jongeren in Zeist een maaltijd die ze in hun cel opeten, terwijl er in een jeugdinrichting ruimte is om samen te koken. Dat is volgens de inspecties een belangrijk onderdeel van toewerken naar zelfstandigheid en sociale ontwikkeling.

In september kwamen de inspecties ook langs en oordeelden toen dat de plaatsing van jongeren in een Huis van Bewaring zeer onwenselijk is omdat het ingaat tegen de uitgangspunten van het jeugdstrafrecht. "Het belang van de jongeren zou centraal moeten staan", schreven zij toen.

Oproep voor verbetering

Het plan is om de jongeren uiteindelijk onder te brengen in de penitentiaire inrichting Klein Bankenbosch in Veenhuizen, schrijft RTV Utrecht. Maar die plek is nog niet geschikt als jeugdinrichting. Naar verwachting is dat halverwege volgend jaar wel het geval.

Tot die tijd roepen de inspecties demissionair minister Weerwind op om te verduidelijken hoe hij de omstandigheden voor de jongeren gaat verbeteren. In februari brengen de inspecties opnieuw een bezoek aan Zeist.