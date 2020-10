Definitief streep door Formule 1-race in Vietnam dit jaar

Er komt dit jaar definitief geen Formule 1-race in Vietnam. De Grote Prijs van Vietnam was aanvankelijk gepland voor april in de straten van Hanoi, als derde wedstrijd van het seizoen.

Vanwege het coronavirus werd de race uitgesteld en nu is besloten er helemaal een streep door te zetten. Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat de Formule 1 het land aan zou doen.

Noodzakelijk

Vietnam is relatief licht getroffen door het coronavirus, met 1.110 besmettingen en 35 doden, blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de organisatie was het "een uiterst moeilijke, maar noodzakelijke beslissing gezien de aanhoudende onzekerheid".

Vanwege het coronavirus werd het aantal races flink teruggebracht. Van de tot dusverre zeventien ingeplande races zijn er elf al geweest.