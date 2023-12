Chaos compleet bij FC Volendam: Wim Jonk en volledige technische staf stappen op

Het technisch hart van FC Volendam, bestaande uit technisch manager Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en hoofd opleidingen Ruben Jongkind, stapt toch op. Ook trainer Matthias Kohler vertrekt, maar zal zaterdag nog wel op de bank zitten voor het duel met PEC Zwolle. De technische leiding van de club was sterk verwant aan het bestuur onder leiding van voorzitter Jan Smit. Donderdagavond werd dat bestuur door de raad van commissarissen ontslagen. Eerder op de dag zei voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) Jaap Veerman nog dat 'Team Jonk' niet hoefde te vertrekken. In reactie aan de NOS stelt een woordvoerder van FC Volendam 'overvallen te zijn' door de verklaring. Bij de rvc is nog niets bekend over het opstappen van het technisch hart.

'Emmer overgelopen' "Onze emmer is overgelopen na de persconferentie van rvc-voorzitter Jaap Veerman", schrijven de technisch verantwoordelijken in een verklaring, die in bezit is van De Telegraaf. "Na dit toneelstuk vol tegenstrijdigheden, halve waarheden en volle leugens, rest ons niets anders dan dit besluit." "Bestuursleden Jan Smit en zijn medebestuurders zijn gisteravond ontslagen door de rvc. Beiden zijn vanochtend door Jaap Veerman publiekelijk voor de bus gegooid, als waren zij onverantwoordelijke bestuurders die geen toezicht houden en financieel 'casinobeleid' voeren." Jaap Veerman, voorzitter van de rvc van FC Volendam, gebruikte stevige woorden vandaag in zijn toelichting op het ontslag van het bestuur van Jan Smit.

Rvc-voorzitter Jaap Veerman en bestuursvoorzitter Jan Smit botsten het afgelopen jaar meerdere keren. Er was sprake van een 'oorlogssituatie' binnen de club, zo zegt Veerman. - NOS

'Team Jonk' kent zijn oorsprong bij Ajax, waar Wim Jonk in de nasleep van de Cruijff-revolutie het technisch beleid en met name de jeugdopleiding ging vormgeven. In 2019 maakten Jonk met zijn zielsverwanten op uitnodiging van voorzitter Jan Smit en coryfee Keje Molenaar de overstap naar Volendam. Jonk begon als hoofdtrainer, promoveerde met Volendam naar de eredivisie en wist zich vorig jaar knap te handhaven. Dit seizoen werkte Jonk op de achtergrond als technisch manager in nauwe samenwerking met voorzitter Smit. Kohler - ook lid van Team Jonk - werd hoofdtrainer. "Wij zelf worden beticht een beleid te voeren dat de continuïteit van Volendam in gevaar zou brengen", gaat de verklaring verder. "De 'argumenten' die langskomen zijn van een treurig niveau. Financiële operationele tekorten worden door Jaap Veerman genoemd en uitvergroot, maar enorme transferwinsten verzwegen. Het positieve resultaat onder aan de streep wordt zelfs ontkend."

