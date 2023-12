Man vast voor roofmoord op Rotterdamse winkelier in 1990

De politie heeft ruim 33 jaar na de roofmoord op een 54-jarige winkelier uit Rotterdam een verdachte opgepakt. Het gaat om een 59-jarige man uit Rotterdam.

Hans van der Mee en zijn vrouw Mia werden in februari 1990 in hun winkel voor huishoudelijke apparatuur in de Ruilstraat overvallen door twee mannen. Een van hen pakte de winkeliersvrouw en nam haar mee naar een ruimte achter in de winkel. Daar werd ze geschopt en bedreigd met een vuurwapen.

De andere overvaller schoot Hans van der Mee neer in de winkel, waarna beide overvallers ervandoor gingen. Van der Mee overleed aan zijn verwondingen.

De verdachte is dinsdag aangehouden en vandaag is zijn voorarrest verlengd, meldt het Openbaar Ministerie. Hij zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.