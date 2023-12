Veel voorkeurstemmen op 'lagere' kandidaten GroenLinks-PvdA

PVV-lijsttrekker Geert Wilders kreeg 2.230.352 kiezers achter zich. Dat is niet alleen het grootste aantal van alle kandidaten. Hij is ook de lijsttrekker met de hoogste score "binnen de partij": zo'n 91 procent van de PVV-kiezers stemde op Wilders. 85 procent van de VVD-kiezers koos voor lijsttrekker Dilan Yesilgöz en bij NSC stemde 90 procent op Pieter Omtzigt.

Er is één kandidaat die haar zetel in de Kamer echt te danken heeft aan voorkeurstemmen: op Danielle Hirsch (GroenLinks-PvdA) stemden ruim 25.000 mensen en dat was genoeg om de 'voorkeursdrempel' te halen. Alle andere kandidaten met voorkeurstemmen stonden zo hoog op de lijst dat ze ook zonder een hoge persoonlijke score in de Kamer zouden zijn gekomen.