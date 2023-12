Horecapersoneel gaat 8 tot 12 procent meer verdienen

Het salaris van het horecapersoneel gaat tussen de 8 tot 12 procent omhoog. Dat is het resultaat van cao-onderhandelingen tussen FNV Horeca en CNV Vakmensen enerzijds en de werkgevers van Koninklijke Horeca Nederland anderzijds. Ook is er voor het eerst in de cao een stagevergoeding vastgelegd.

De vakbonden moeten het resultaat nog wel voorleggen aan hun achterban.

12 procent voor grootste groep

De grootste groep werknemers in de horeca krijgt de verhoging van 12 procent, zegt FNV. In totaal zijn er in Nederland bijna een half miljoen horecamedewerkers.

Vanaf 1 januari 2024 profiteren beginnende medewerkers met lagere lonen ook van het cao-akkoord, omdat het minimumloon dan stijgt naar 13,27 euro. Die verhoging maakt het volgens de vakbond tegelijkertijd wel lastiger om de salarisschalen in stand te houden.

Het akkoord geldt alleen voor 2024. "Dat zorgt voor ruimte bij de onderhandelingen van volgend jaar", zegt Edwin Vlek van FNV Horeca.

Geen verschil vaste dienst of nuluren

Er is in de onderhandelingen geen onderscheid gemaakt tussen mensen die in vaste dienst zijn en mensen met een nulurencontract. Wel verdient die laatstgenoemde groep vaker het minimumloon.