Wekdienst 16/10: Laatste dag zaak Nicky Verstappen • Campagne tegen WhatsApp-fraude

Wat heb je gemist?

De EU-landen gaan bekijken of ze elkaars coronatesten kunnen gebruiken. De Europese regeringsleiders hebben dat afgesproken. Volgens premier Rutte moet er meer coördinatie tussen landen komen, zodat een test die in bijvoorbeeld Tsjechië is afgenomen straks ook in Nederland geldig is. Rutte wil verder dat er afspraken komen over de quarantaine. De duur daarvan loopt nu uiteen van zeven tot veertien dagen. Lees meer coronanieuws in ons liveblog.