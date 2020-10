Mulenga (36) geniet van uitdaging in Deventer: 'Geld motiveert mij niet meer'

Jacob Mulenga in zijn tijd bij FC Utrecht - Pro Shots

"I'm not done yet!" Dat waren de woorden van de inmiddels 36-jarige Jacob Mulenga in een ludiek filmpje vanuit een woonzorgcentrum in Deventer. Als reactie op de talloze suggesties van supporters van Go Ahead Eagles had de media-afdeling van de voetbalclub uit Deventer weer iets fraais in elkaar gezet om de nieuwe aanwinst te presenteren.

Mulenga maakte in het verleden furore bij FC Utrecht en na avonturen in Turkije en China zat de Zambiaanse aanvaller sinds begin dit jaar zonder club. Na een succesvolle proefperiode gaat hij aan de slag bij de eerstedivisionist. Het wordt waarschijnlijk zijn laatste voetbalavontuur. "Geld motiveert mij niet meer zoveel. Ik wil uitgedaagd worden en tref hier bij Go Ahead Eagles een jonge groep en gepassioneerde fans. De mensen houden echt van deze club", zegt hij in gesprek met Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Warm en intelligent Dat hij terug is in Nederland, heeft te maken met zijn in Utrecht woonachtige vrouw en kinderen. Daardoor is zijn humeur nóg beter. "Je ziet Jacob altijd met een lach. Hij is een warm en intelligent persoon", zo heeft trainer Kees van Wonderen ervaren. Luister hier naar het interview in Langs de Lijn En Omstreken met Jacob Mulenga over zijn avontuur bij Go Ahead Eagles.

Mulenga moet bij Go Ahead Eagles als een vaderfiguur gaan fungeren. "Ik ben hier om de jonge jongens te helpen", vertelt hij. "Zij stellen mij veel vragen op de trainingen. Daarin zie ik iets van mezelf terug op die leeftijd en ik besef nu waarom het zo belangrijk is om oudere spelers in een selectie te hebben." "We hadden behoefte aan iemand als Mulenga", aldus trainer Van Wonderen. "Iemand ook die weet wat het is om op het hoogste niveau te spelen. Iemand die zijn ervaringen over kan brengen. Dat zijn plussen die we goed kunnen gebruiken."

2012/2013: Mulenga scoort fraaie goals voor FC Utrecht - NOS

Mulenga zorgt voor een positieve stemming in Deventer en lijkt nooit chagrijnig. "Soms wordt mij gevraagd waarom ik altijd maar lach. Na de dood van mijn vader realiseerde ik mij hoe kort het leven kan zijn." "Ik ben blij dat ik elke dag wakker mag worden en geniet van deze uitdaging, de dag en mijn reis."