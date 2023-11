Muur van Mussert in Lunteren wordt opgeknapt

Het gebied rondom de Muur van Mussert wordt opgeknapt. Daar zijn de gemeente Ede en de eigenaar van camping de Goudsberg in Lunteren, waarop het bouwwerk staat, over uit. Het moet een gedenkplek worden waar bezoekers kunnen ervaren hoe gebeurtenissen uit het verleden het leven van nu beïnvloeden, schrijft Omroep Gelderland.

De Goudsberg was tussen 1936 en 1945 een nationaalsocialistisch complex. De gemetselde muur op het complex werd in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd en werd door NSB-leider Anton Mussert gebruikt voor toespraken op massale partijbijeenkomsten met Pinksteren. Het is het enige overgebleven bouwwerk van de NSB in Nederland.

De grootvader van de huidige campingeigenaar nam de grond in 1951 over. De veel bediscussieerde Muur van Mussert werd in 2018 benoemd tot rijksmonument, nadat de campingeigenaar het bouwwerk wilde slopen om er vakantiehuisjes neer te kunnen zetten.

'Beladen historie'

Nu zijn betrokken partijen het eens over een plan om van het gebied rondom de muur een speciale plek te maken. "De muur heeft een beladen historie en associatie in de gemeenschap van Lunteren en ver daarbuiten", zegt wethouder Peter de Pater tegen het AD.

De eerste schets van de plannen is al gemaakt. Op het voorterrein van het rijksmonument komt een 'speels en zacht' kunstwerk te staan. De Pater hoopt binnen een halfjaar met een verder uitgewerkt ontwerp te komen, zegt hij tegen de krant. "Als dit niet lukt, lukt het nooit meer."