Paard overleden en automobilist zwaargewond na botsing met trein in Boxtel

Op een spoorwegovergang in het Brabantse Boxtel is een paardentrailer geraakt door een trein. De bestuurder raakte daarbij zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee paarden in de trailer is overleden, schrijft Omroep Brabant. Door de botsing rijden er de rest van de avond en nacht geen treinen meer tussen Den Bosch en Eindhoven.

De trailer schoot op de spoorwegovergang los van de auto. De bestuurder stapte uit en probeerde de paarden uit de trailer te krijgen, maar op dat moment werd de aanhanger door een trein geraakt. Slechts een van de twee paarden wist op tijd weg te vluchten.

Evacuatietrein

De trein is met één wiel ontspoord en staat scheef op het spoor. Daarnaast is de schade aan de overweg aanzienlijk, zegt een woordvoerder van ProRail.

"De trein moet eerst opnieuw in het spoor worden gezet, vandaar dat het wat langer duurt om hem weg te krijgen", aldus de woordvoerder. De 350 reizigers die in de trein zaten zijn anderhalf uur na de botsing per evacuatietrein naar station Eindhoven gebracht.

Tot morgenochtend is er geen treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven. "Maar het kan zijn dat het langer gaat duren", waarschuwt ProRail.