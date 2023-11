AZ houdt hoop op volgende ronde in Conference League na nipte winst op Zrinjski

AZ mag na een zuinige 1-0 overwinning op Zrinjski Mostar blijven hopen op een verlenging van het Europese avontuur. Vangelis Pavlidis besliste het duel in de tweede helft vanaf de penaltystip. De Alkmaarders, vorig seizoen nog halvefinalist in de Conference League, zullen vanavond juichen voor Aston Villa. Alleen als de Engelsen thuis winnen van Legia Warschau, heeft AZ nog kans om bij de bovenste twee in de groep te eindigen. Die wedstrijd begint om 21.00 uur. Mocht Aston Villa de Polen verslaan, strijdt AZ op donderdag 14 december in een rechtstreeks duel in Polen met Legia om een plaats in de tussenronde.

AZ kwam al in de eerste speelronde in een lastige positie in groep E door na een 0-3 voorsprong met 4-3 te verliezen bij Zrinsjki Mostar. De thuiswedstrijd tegen de Bosniërs bood kans nog iets te repareren. Dat verliep moeizaam. In een rommelige eerste helft had AZ de overhand, maar kon het Zrinjski geen pijn doen. Op twee kansjes van Pavlidis creëerde de ploeg van trainer Pascal Jansen weinig. Jansen koos voor Djordje Mihailovic op het middenveld om de geblesseerde Sven Mijnans te vervangen. Mihailovic moest creativiteit brengen. Van de Amerikaan en buitenspelers Ruben van Bommel en Ernest Poku kwam weinig. Strafschop na handsbal? Bij een zeldzaam vlotte aanval dacht Poku wel een strafschop te verdienen. Zijn schot ging via de arm van verdediger Matija Malekinusic naast. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm. Daar zag hij hoe de bal via het been van Malekinusic tegen zijn steunarm kwam, waardoor AZ het moest doen met een hoekschop.

