Brighton wint bij AEK en dwingt Ajax tot winnen bij Olympique Marseille

Brighton & Hove Albion heeft in Europa League-groep B een 1-0 zege geboekt bij AEK Athene. De Engelsen zijn daardoor met tien punten onbereikbaar geworden voor de Grieken en ook voor Ajax, dat later vanavond nog in actie komt, en dus zeker van een vervolg in het tweede Europese clubtoernooi.

Door de gang van zaken in Athene maakt Ajax alleen nog kans op de tweede plaats achter Brighton als het vanavond wint bij Olympique Marseille, dat nu nog een gaatje van zes punten heeft ten opzichte van de Amsterdammers. AEK blijft op vier punten staan.

Amrabat bedrijvig

Brighton, dat verrassend thuis met 3-2 had verloren, liet in de beginfase zien met offensieve intenties naar Griekenland te zijn gekomen en dat leidde tot kleine kansjes voor de nummer acht van de Premier League. Maar al snel nam de thuisploeg, waarin ook de in het Noord-Hollandse Huizen opgegroeide Nordin Amrabat zich herhaaldelijk liet gelden, het initiatief over.

Tot grootse reddingen hoefde Oranje-doelman Bart Verbruggen niet te komen, maar Orbelin Pineda en Steven Zuber dwongen hem wel tot actie. Die laatste trof kort voor rust de paal met een uithaal waar de kansloze Nederlandse doelman alleen maar naar kon kijken.