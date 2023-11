Handbalsters beginnen WK met ruime zege op Argentinië

De Nederlandse handbalsters zijn het WK begonnen met een overtuigende zege op Argentinië. In het Deense Frederikshavn werd het 41-26.

Oranje veroverde in 2019 voor het eerst in de geschiedenis de wereldtitel en is nu, met de Olympische Spelen in zicht, weer op zoek naar die gouden vorm. Want die ontbrak de laatste jaren: bij het WK van 2021 kwam Oranje niet verder dan de negende plaats en bij het EK van vorig jaar werd de ploeg zesde.

Maar dit WK moet er weer een medaille in zitten, zei Estavana Polman in aanloop naar het titeltoernooi. Volgens de ervaren speelster is het goede gevoel van vier jaar geleden weer terug.