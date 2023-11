Werkzaamheden Zeeuws spoor duren mogelijk nog weken

ProRail heeft langer nodig om de verzakkingen op het Zeeuwse spoor te herstellen. Gisteren werd bekend dat het spoor op meerdere plaatsen is verzakt door de zware regenval van de afgelopen tijd.

Toen zei Prorail dat de 53 kilometer spoor in de nacht van zondag op maandag wordt gerepareerd. Nu blijkt dat het nog weken kan duren voordat het treinverkeer op het traject tussen Vlissingen en Roosendaal weer normaal kan verlopen.

"We kunnen 53 kilometer natuurlijk niet in één nacht herstellen", zegt een woordvoerder van Prorail tegen Omroep Zeeland. "Dat is verkeerd gecommuniceerd."

Totdat het spoor helemaal hersteld is, moet de snelheid fors omlaag. Op sommige stukken mogen de treinen 40 kilometer per uur rijden. Bovendien rijdt er komende dagen één trein per uur, in plaats van drie.

Extra reistijd

Dat wordt volgens de woordvoerder na dit weekend weer opgeschaald. "Vanaf morgen hangen we borden met snelheidsbeperkingen langs het spoor, zodat machinisten weten waar ze 40 kilometer per uur moeten rijden, en waar ze harder mogen. Daarna kunnen er hopelijk weer meer treinen gaan rijden", zegt zij.

Reizigers moeten nog wel rekenen op een langere reistijd totdat de herstelwerkzaamheden voltooid zijn. Op het traject Roosendaal-Vlissingen is die een kwartier, de andere kant op maximaal een half uur. De werkzaamheden vinden in de nacht plaats om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.