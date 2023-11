Jeugdtheater Hofplein wint nieuwe kunst- en cultuurprijs ELJA Foundation Award

Het Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam heeft vandaag de eerste ELJA Foundation Award 2023 gewonnen. De nieuwe kunst- en cultuurprijs werd vanmiddag in het DeLaMar Theater in Amsterdam uitgereikt.

De ELJA Foundation Award is bedoeld voor toonaangevende culturele organisaties en personen op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst voor kinderen en jongeren.

Het Rotterdamse jeugdtheater wint met deze prijs een bedrag van 75.000 euro. De andere genomineerden waren het Aslan Muziekcentrum uit Amsterdam en het Hiphophuis uit Rotterdam. Zij winnen elk een bedrag van 12.500 euro.

Het Jeugdtheater Hofplein bestaat sinds 1985 en heeft verschillende schoolprogramma's en voorstellingen in het eigen theater in het centrum van Rotterdam. Jaarlijks trekt het theater 70.000 bezoekers.

"Empowerment machine"

De jury, waar onder anderen Songfestival-jurylid Cornald Maas in zit, noemt het Jeugdtheater Hofplein in het juryrapport een "empowerment machine waar deelnemers iets ontdekken wat ze hun leven lang met zich meedragen en die bouwt aan zelfvertrouwen."

Het ELJA Foundation filantropisch fonds werd in 2021 opgericht door Els Blokker-Verwer. De oeuvreprijs wordt elke twee jaar uitgereikt.

Volgens Blokker-Verwer excelleren de drie genomineerden elk op hun eigen manier bij de ontwikkeling van de talenten van kinderen en jongeren. "Stuk voor stuk zijn het lichtende voorbeelden voor de hele samenleving", zegt ze. "Ik zie deze prijs dan ook als een erkenning voor hun jarenlange inzet."