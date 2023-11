Na eerder Blanc moet nu ook opvolger Grosso weg bij Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais heeft coach Fabio Grosso op non-actief gesteld. De slechte prestaties van de Franse topclub zijn de reden voor het ontslag van de Italiaan. In Ligue 1 is Lyon is met zeven punten uit twaalf wedstrijden nog altijd de hekkensluiter.

Lyon zette in september Laurent Blanc op straat toen de club uit vier duels één punt had gehaald. Onder Grosso, de oud-verdediger die van 2007 tot 2009 zelf bij Olympique voetbalde, ging het nauwelijks beter. Onder zijn leiding werd slechts één van de zeven wedstrijden gewonnen en gingen er vier verloren.

Bekogeld met stenen

Eind vorige maand werd de competitiewedstrijd tussen Olympique Marseille en Olympique Lyonnais afgelast, omdat de spelersbus van Lyon nog voor het duel werd bekogeld met onder meer stenen. Daarbij raakte Grosso door glasscherven gewond aan zijn hoofd en keer hij met twaalf hechtingen in zijn gezicht huiswaarts.

Volgens het Franse sportblad L'Équipe wordt een van de komende dagen David Friio aangesteld als technisch directeur en moet hij op zoek naar een opvolger voor Grosso. Friio vertrok een week geleden bij Olympique Marseille.