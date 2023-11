Opruimen van enorme drugsafvalput in Brabant begonnen, 400 bomen gekapt

In Noord-Brabant is begonnen met het opruimen van de grootste drugslozingsput die ooit in Nederland gevonden is. In het afgedekte gat in de grond in een natuurgebied in de buurt van Halsteren werd waarschijnlijk jarenlang drugsafval gedumpt door een drugslab in de buurt.

In en rond de put werden negen gevaarlijke stoffen gevonden, waaronder aceton, ethanol en benzeen. Het gaat naar verwachting nog zeker twee jaar duren voordat deze stoffen zijn opgeruimd. De grond rond de afvalput moet tot acht meter diep worden afgegraven. Ook moet een flink stuk bos worden gekapt.