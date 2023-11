Smit accepteert ontslag als voorzitter FC Volendam en mijdt extra vergadering

"Het bestuur is zondag al ontslag aangezegd, wij hebben geen andere keuze dan het te accepteren", laat Smit via X weten. "Een kalkoen loopt ook niet naar het kerstmaal."

Smit liet via X echter weten dat er helemaal geen sprake is van een zorgelijke financiële situatie bij Volendam. Hij schetst zelfs een positief overall resultaat van ruim 3 miljoen. "Ik laat me niet voor leugenaar uitmaken."

Ook penningmeester Corn Veerman spreekt de cijfers van de rvc tegen. Volgens hem zal de club dit seizoen niet met een verlies, maar juist positief afsluiten met een bedrag tussen de 2,5 en 3,5 miljoen euro.

Een en ander is blijkbaar geen reden voor het bestuur, dat overigens zelf eerder deze week zakelijk directeur Frans ten Berge op non-actief stelde, om zich te melden op de buitengewone vergadering om hun zienswijze toe te lichten, zoals de rvc verzocht had.