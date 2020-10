Van Rhijn duikt op in Emmen: 'FC Barcelona maar voor een kleine groep weggelegd'

Ricardo van Rhijn in Emmen - FC Emmen

"Een verrassing? Dat zullen enkele mensen zeggen, maar voor mij is het een heel bewuste keuze. Een waar ik volledig achter sta." Hij mag zich Oranje-international noemen en als voetballer van Ajax reikte hij tot de officieuze Club van Honderd. Sinds vorige week is de 29-jarige Ricardo van Rhijn verdediger voor FC Emmen. Luister hier naar een reportage van NOS-verslaggeefster Eline de Zeeuw, die op bezoek ging bij de 29-jarige Ricardo van Rhijn in Emmen.

Met een van zijn eerste trainingen bij de club in de benen leunt hij ontspannen achterover op de tribunes van de Oude Meerdijk. Na een seizoen bij sc Heerenveen aasde de transfervrije Van Rhijn eigenlijk op een avontuur in het buitenland: er was interesse uit Griekenland, Israël en Frankrijk, maar de juiste club meldde zich niet. "Iedereen weet dat ik daarop hoopte, maar corona heeft z'n impact wel gehad op de voetbalwereld." Zenuwen Terwijl de transferdeadline naderde, groeide ook de onzekerheid. "Op een gegeven moment merk je dat het wat stilletjes wordt op de markt, zowel in het algemeen als bij jezelf. Dat zijn zenuwachtige momenten. Dan denk je: het wordt nu wel tijd voor duidelijkheid, want dat geeft rust."

2012: Ricardo van Rhijn (rechts staand) met Ajax in Madrid - ANP

Het telefoontje van Emmen kwam dus precies op het juiste moment. Een lang gesprek volgde, vertelt trainer Dick Lukkien. "Ik kan me goed voorstellen dat als je Ricardo van Rhijn bent, dat je Emmen niet als eerste optie hebt." "Dus het was aan mij om uit te leggen dat hij hier een heel mooie rol zou kunnen krijgen en dat we elkaar kunnen helpen om volgend seizoen een mooie stap te zetten. Het is een jongen met veel ervaring en leiderschapskwaliteiten en dat is wat wij missen, vind ik." Het klikte meteen, zegt Van Rhijn. Een dag voor het sluiten van de binnenlandse transfermarkt zette hij zijn handtekening onder een eenjarig contract. "Ik kom hier in een heel leuke groep terecht. Veel jongens ben ik afgelopen jaren op of buiten het veld al eens tegengekomen. Aanpassen is totaal niet moeilijk voor me." Hij denkt even na. "Het is hier gemoedelijk, dat is het juiste woord."

2014 tot 2019: de laatste eredivisiegoals van Van Rhijn - NOS

Spelen op sfeerrijk Meerdijk is wel even wat anders dan voetballen in een kolkende Johan Cruijff Arena. Van Rhijn verruilde Ajax in 2016 voor Club Brugge, maar na een paar jaar keerde hij terug in de eredivisie bij AZ. Daarna verkaste hij naar SC Heerenveen en nu dus Emmen. Critici zouden smalend kunnen zeggen dat de geboren Leidenaar zijn potentie nooit helemaal heeft ingelost. Van Rhijn windt er geen doekjes om. "Dat klopt, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Maar dit is het pad dat ik nu bewandel", zegt hij nuchter. "Natuurlijk was ik vanuit Ajax het liefst naar FC Barcelona gegaan, maar dat is voor een kleine groep weggelegd. Ik moet blij zijn dat ik op dit niveau kan voetballen bij een leuke club."

2014: Ricardo van Rhijn (r) in duel met Neymar (FCBarcelona) - ANP

Zijn cv maakt in ieder geval indruk op zijn medespelers. "Ze hebben me gevraagd naar mijn mooiste wedstrijd en in welke stadions ik allemaal heb gespeeld", lacht Van Rhijn. "Dan kan ik een mooi lijstje noemen. Ik probeer die ervaringen mee te nemen op het veld en de jongens hier te coachen, die rol moet ik op me nemen dit seizoen." En zo speelt er zomaar een voetballer met Champions League-ervaring in Emmen. Het kan verkeren. Dick Lukkien lacht nog eens breed: "Daar zijn we heel blij mee. Ik ben nu vier jaar werkzaam bij Emmen. Ik had vier jaar geleden nooit durven dromen dat we ooit zover zouden komen. Het is prachtig om dit mee te maken."