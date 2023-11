BBB wil met PVV, VVD, NSC zorgen bespreken over samenwerking met Wilders

BBB roept PVV, VVD en NSC op om samen aan tafel te gaan om de zorgen te bespreken over samenwerking met Geert Wilders. Het gesprek zou onder meer moeten gaan over de rechtsstatelijkheid van PVV-voornemens en de twijfels die partijen hierover hebben.

"Of je er uitkomt in een gesprek is een tweede, maar ik vind het bizar dat er niet eens met elkaar gesproken wordt", zei BBB-leider Van der Plas vandaag na haar gesprek met verkenner Plasterk. Als de vier partijen met elkaar om tafel gaan, is dat een signaal dat ze de burgers serieus nemen, vindt ze.

Volgens Van der Plas moeten partijen ophouden elkaar via sociale media toe te spreken: "Als je op Twitter met elkaar kan praten, kan je ook aan tafel praten", aldus de BBB-voorvrouw. Op Twitter, tegenwoordig X geheten, betichtte PVV-leider Wilders NSC-leider Omtzigt vanochtend van "politieke spelletjes". Het was de tweede keer in korte tijd dat Wilders uithaalde naar Omtzigt.

Machtsdenken

De PVV-voorman wil een kabinet vormen met NSC, VVD en BBB, maar NSC-voorman Omtzigt zei gisteren tegen de verkenner niet te willen onderhandelen over de vorming van een coalitie. Daarna betichtte de PVV-voorman Omtzigt van "oude bestuurscultuur" en "machtsdenken".

Omtzigt verklaarde na zijn gesprek met Plasterk gisteren dat hij belemmeringen ziet voor samenwerking met de PVV, onder meer omdat programmapunten van die partij ingaan tegen de Grondwet. "Er zitten onder meer belemmeringen in de sfeer van de rechtsstatelijkheid."

Over de grondwettelijke bezwaren van NSC zei Van der Plas vandaag dat Wilders de kans moet krijgen om in een gesprek met andere partijen duidelijk te maken van welke plannen hij precies afstand neemt. De BBB-leider noemde als mogelijkheid dat partijen een soort 'kerndocument' opstellen waarin bijvoorbeeld staat dat mensen niet worden uitgesloten.

D66, CDA en SP

Een aantal andere partijen kwam vandaag ook op gesprek bij verkenner Plasterk. Maar geen van hen speelt op dit moment een grote rol in de formatie.

De grootste van de rest was vandaag D66-leider Jetten. Hij vindt dat er gezien de verkiezingsuitslag gesprekken moeten beginnen tussen PVV, VVD, BBB en NSC. Na zijn ontmoeting met de verkenner Plasterk sprak Jetten van een combinatie van "conservatief rechts en extreemrechts die een overduidelijke meerderheid hebben in de Kamer".

CDA-voorman Bontenbal staat er net wat anders in. Hij vindt dat de vier grootste partijen aan zet zijn om verkennende gesprekken te voeren en daar hoort dus ook GroenLinks-PvdA bij. Bontenbal pleitte voor een "stabiel meerderheidskabinet" en ziet voor zijn CDA een rol in de oppositie.

Ook SP-leider Marijnissen vindt dat de vier grootste partijen het voortouw moeten nemen in de formatie. Na haar gesprek met verkenner Plasterk zei ze dat het in de formatie "allemaal nog niet fraai oogt" en dat er snel voortgang moet worden geboekt.